Wegen Veruntreuung und gemeinschaftlicher Unterschlagung hat das Amtsgericht Tecklenburg am Freitag einen 37-Jährigen aus Osnabrück zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt.

WESTERKAPPELN/TECKLENBURG Sein Mittäter, ein 52-Jähriger aus Westerkappeln, kam wegen gemeinschaftlicher Unterschlagung mit sechs Monaten glimpflicher davon.

Die Männer hatten eingeräumt, zwischen Januar 2017 und Februar 2018 aus dem Tank des Lkw-Fahrers aus Osnabrück Diesel im Wert von knapp 10000 Euro abgezapft zu haben.

75 Cent pro Liter

Demnach hatten sie sich im Tatzeitraum insgesamt 42 Mal an der Lotter Straße sowie einmal an der Industriestraße in Westerkappeln getroffen. Der Westerkappelner lieferte mit Pumpe und Schläuchen die Technik, mit der die beiden den Sprit aus dem Lkw-Tank in die mitgebrachten Kanister pumpten. 75 Cent pro Liter zahlte er für den Diesel, den der Arbeitgeber des Osnabrückers mit durchschnittlich 90 Cent bezahlt hatte.

Das System, nach dem die beiden handelten, war ausgeklügelt. Der Fahrer tankte voll, als er seine Schicht antrat. Nachdem das Duo jeweils zwischen 195 und 333 Liter abgepumpt hatte, tankte der 37-Jährige erneut voll. So fiel zunächst nicht auf, dass etwas fehlte.

Der Spediteur aus Osnabrück kam den für die beiden Angeklagten einträglichen Vorfällen auf die Schliche, als er bei dem Lkw einen erhöhten Kraftstoffverbrauch feststellte. Nachdem die Werkstatt keinen Fehler fand, ergab eine Auswertung der Telematik, dass der Tankfüllstand abnahm, ohne dass der Wagen gefahren wurde. Für den 55-Jährigen war das Grund genug, Strafanzeige gegen den Fahrer zu erstatten.

Die Falle in Form einer Observierung durch zwei Polizeibeamte schnappte am 21. Februar dieses Jahres an der Lotter Straße in Westerkappeln zu. Die Beamten wurden Zeugen des Abzapfens und der Übergabe von 150 Euro von dem Westerkappelner an den Kraftfahrer.

Wie es zu der Vielzahl von Taten gekommen sei, wollte der Richter von den Angeklagten wissen. Der Westerkappelner wollte billigeren Kraftstoff, der Osnabrücker machte mit, weil er in finanziellen Schwierigkeiten steckte, ließen die beiden das Gericht wissen.

Was sie wohl nicht als einschlägiges Geschäft von Dauer geplant hatten, führten sie weiter, als „irgendwann eine Hemmschwelle überschritten war“. „Es war ein Selbstläufer“, sagte einer der beiden Verteidiger zur Erklärung des Ausmaßes der Taten, von dem die Angeklagten am Ende selbst überrascht gewesen sein wollen.

Vergehen eingeräumt

Glück im Unglück hat trotz der Verurteilung der Kraftfahrer aus Osnabrück. Er hatte sich unmittelbar, nachdem das Duo aufgeflogen war, an seinen Arbeitgeber gewandt, zugegeben, dass „er Mist gebaut hatte“ und eine zweite Chance bekommen. Wenn er den Schaden wiedergutmacht, darf er weiter für ihn fahren. Knapp die Hälfte hat der 37-Jährige inzwischen zurückgezahlt. Das machte sich im Strafmaß bemerkbar.

Das Gericht blieb mit seinem Urteil knapp unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Verteidiger hatten sich für eine Geldstrafe für die bisher nicht vorbestraften und geständigen Angeklagten ausgesprochen.