WESTERKAPPELN/ BRAUNSCHWEIG. Der Revolver, mit dem die vierfache Mutter Emine A. im Mai in Salzgitter erschossen wurde, war eine umgebaute Schreckschusspistole. Dies ergab eine waffentechnische Untersuchung des Landeskriminalamts, die vor dem Landgericht in Braunschweig im Prozess gegen den ehemaligen Lebensgefährten der Frau verlesen wurde.

Demnach sind eine neue Trommel und ein neuer Lauf eingebaut worden, so dass mit der Waffe auch scharfe Munition verschossen werden konnte. Die Störungen im Transport der Trommel, die von Zeugen beschrieben wurden, sind wohl auf diesen nachträglichen, nichtpräzisen Einbau zurückzuführen, mutmaßte der Vorsitzende Richter der 9. Strafkammer am vierten Verhandlungstag.

Weil zu der verschossenen Munition noch Fragen offen blieben, soll im Januar ein Waffensachverständiger nachgeladen werden. Unter anderem ging es dabei um eine Patrone, die offenbar zwei Eindrücke des Schlagbolzens aufwies.

Begonnen hatte der Verhandlungstag mit der Vernehmung des Bruders (34) des Opfers, der, wie er gleich zugab, den Lebensgefährten seiner Schwester, einen zum Tatzeitpunkt 38-jährigen Westerkappelner, von Beginn an nicht leiden konnte. Er war nicht unmittelbar Zeuge des Geschehens, aber unmittelbar vor und nach der Tat am Tatort.

Er schilderte, dass seine Schwester vor der Tat von der Sorgerechtsverhandlung in Tecklenburg von Bedrohungen durch den jetzt Angeklagten berichtete. Das Sorgerecht war im Amtsgericht Tecklenburg der Mutter, dem späteren Opfer, zugesprochen worden.

Seine Mutter habe nach der Tat berichtet, wie der Angeklagte am Tattag mit der Waffe in der Hand auf die im Freien sitzende Gruppe mit dem späteren Opfer, deren Schwester, der Mutter und dem Onkel zukam. „Was soll das“, will demnach die Mutter gerufen und den Angeklagten geschubst haben, der zu Boden gegangen sein soll.

„Kinder haben alles gesehen“

Die Schwester sei dann mit einem Schuss in die Hüfte schwer verletzt worden, auch Emine A. ging dazwischen und sei von einem weiteren Schuss am Kopf getroffen worden. Nach Aussage einer Tatortermittlerin sei der Westerkappelner von der Mutter des Opfers auch mit dem Satz „Ich bringe Euch alle um“ zitiert worden.

Einen „potenziell lebensbedrohlichen“ Hüftdurchschuss erlitt die Schwester, berichtete anschließend der Gerichtsmediziner, Emine A. einen Kopfdurchschuss. Dieser könne durchaus auch im Liegen abgegeben worden sein.

„Die Kinder haben alles live gesehen“, berichtete der Bruder, der selbst auch von dem Angeklagten bedroht worden sein will, wie er sagte. „Dein Leben ist 50 Cent wert“, soll der zu ihm gesagt haben – der Preis für eine Patrone, erläuterte der Bruder vor Gericht dazu.

Seine Schwester sei früher einmal auf einer Autobahnraststätte ausgesetzt worden, schilderte er weiter, zudem habe sie sogar im Keller schlafen müssen. „Er macht sie fertig“, urteilte der Bruder. Dass sie von ihrem Lebensgefährten geschlagen worden sei, habe er allerdings nicht beobachtet. Eines der Kinder habe einmal berichtet, dass der ältere Sohn von seinem Vater mit einem Gürtel malträtiert worden sei. Die ältere Tochter habe auch ihm gegenüber gesagt, sie wolle nicht mehr nach Hause. Da lebte ihre Mutter mit den Kindern bereits im Frauenhaus.

Auch die religiöse Radikalisierung sei von ihm mit Unbehagen betrachtet worden. „Der war jeden Tag in der Moschee“, berichtete er, „sogar einmal um 4 Uhr morgens“. Der Angeklagte habe gesagt, „ein echter Muslim muss in den Krieg ziehen“. Emine A. habe nach der Heirat auch Kopftuch getragen.

Bei der Auswertung der Daten des Westerkappelners seien Bilder entdeckt worden, die den islamischen Gruß – auch von Kindern – zeigten (erhobener Zeigefinger), ebenso wie den Angeklagten in traditioneller Kleidung vor einer IS-Flagge, berichtete eine Ermittlerin. Vor dem Sorgerechtsprozess habe er zudem einem Omar geschrieben: „Der Tag der Entscheidung. Sie hat die Kufer (Ungläubigen) auf ihrer Seite.“

Der Prozess vor dem Landgericht Braunschweig wird am 4. Januar fortgesetzt.