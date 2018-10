Nach den Wochenenden bleibt auf einigen Spielplätzen oft Müll zurück, wobei solche PET-Flaschen – wie hier auf dem Spielplatz Am Kapellenweg – eher harmloserer Natur sind. Eltern berichten von etlichen Scherben, Zigarettenkippen und sogar Cannabis-Tüten. Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Auf dem Spielplatz Am Kapellenweg in Westerkappeln tummeln sich – vorzugsweise an den Wochenenden – offensichtlich immer wieder Leute, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Ihre Hinterlassenschaften ärgern so manche Eltern, die am Tag danach dort mit ihren Kindern spielen wollen.