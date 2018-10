Westerkappeln. Auf dem Spielplatz Am Kapellenweg tummeln sich – vorzugsweise an den Wochenenden – offensichtlich immer wieder Leute, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Ihre Hinterlassenschaften ärgern so manche Eltern, die am Tag danach dort mit ihren Kindern spielen wollen.

„Überall liegt Müll – Schnapsflaschen, Scherben und Zigarettenkippen“, ärgert sich eine Mutter. Immer wieder finde sie auch aufgerauchte Cannabis-Tüten. Das Problem scheint tief greifender zu sein.

Auch an anderen Plätzen

„Das haben wir nicht nur Am Kapellenweg, sondern auch an der Hermann-Lüpping-Straße. Die Jugendlichen wechseln von einem Spielplatz zum anderen“, bestätigt Bauhofleiter Karsten Grabow. Und das Problem ist nicht neu. Früher seien häufig die Spielplätze am Brennesch und in der Haubreede betroffen gewesen. Und damals wie heute seien der Kirchplatz und das Schulzentrum ständige Treffpunkte. Dabei bleibt es nicht immer bei Scherben und Müll, sondern auch Vandalismus kommt vor.

„Wir versuchen, das Problem in den Griff zu kriegen“, sagt Grabow. Den Mitarbeitern vom Bauhof kommt dabei vor allem die Aufgabe zu, den Dreck auf den Plätzen wegzuräumen. Für die Einhaltung von Recht und Ordnung sind andere Stellen zuständig. Die Gemeinde stehe deshalb in Kontakt mit der Polizei.

Großeinsatz gegen Randalierer

Diese hat die Lage durchaus im Blick, wie Johannes Tiltmann, Sprecher der Kreispolizeibehörde, versichert. Wobei die Situation in Westerkappeln sich nicht von der in anderen Orten unterscheide. Überall gebe es Jugendliche, die auf der Straße abhängen. Von einer offenen Drogenszene, wie Einheimische immer wieder mutmaßen, weiß er nichts. Am vorvergangenen Samstag rückte die Polizei zu nächtlicher Stunde mit einem Großaufgebot nach Westerkappeln aus. Dort waren randalierende Jugendliche gemeldet worden.

Platzverweise erteilt

Als die Beamten eintrafen, sei die etwa 20-köpfige Gruppe in alle Himmelsrichtungen geflüchtet, zitiert Tiltmann aus dem Einsatzprotokoll. Einer der jungen Leute sei festgehalten worden, einige andere seien im Nachgang zurückgekehrt. Ergebnis der Aktion: „Es konnten keine Straftaten festgestellt werden“, erklärt Tiltmann. Die Polizei habe die Personalien festgestellt und Platzverweise für den Kirchplatz und das Schulzentrum erteilt. Das war´s dann auch.

Razzia auf Veranlassung der Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer spricht von einer „Razzia“. Diese habe die Polizei auf ihr Drängen hin vorgenommen. „Da waren auch fünf Jugendliche aus Mettingen dabei“, sagt sie, ohne dass klar wird, welche Relevanz diese Aussage haben soll. Beschwerden über Ruhestörungen und Ähnliches gebe es immer wieder. „Es war aber schon mal schlimmer“, meint die Verwaltungschefin.

Dass die Polizei sich angeblich nur noch in Doppelstreifen zu den Treffpunkten traut, weil sie Angriffe fürchte, stimme nicht, betont Tiltmann. Zwar rücke die Polizei häufiger mit mehreren Beamten in Westerkappeln an, aber einzig aus taktischen Gründen: „Wir wollen die Personalien feststellen. Wenn da nur ein Beamter kommt, rennen die einfach weg“, sagt der Sprecher der Kreispolizeibehörde.

Auch Sache des Jugendamtes

Ständig auf der Straße herumlungernde Jugendliche sind eigentlich auch Sache des Jugendamtes. Doch die Behörde hat Westerkappeln dahingehend „überhaupt nicht auf dem Schirm“, wie Jugendpfleger Ludger Vorndieck, Leiter des Bereiches Kinder- und Jugendarbeit des Kreises Steinfurt, einräumt. „Das ist bis zu uns leider noch nicht vorgedrungen.“

Sollte es wirklich Probleme geben, müsse die Gemeinde das dem Jugendamt melden. „Wir sind dann sofort am Ball“, versichert Vorndieck. Für denkbar hält er den Einsatz eines Streetworkers. So einen Sozialarbeiter hatte das Jugendamt übrigens schon vor fast 20 Jahren mal nach Westerkappeln geschickt.

Streetworker als Option

Den Einsatz eines Streetworkers hält auch Große-Heitmeyer für eine Option. Es bringe vielleicht mehr, die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie sich treffen. „Um das in den Griff zu kriegen, braucht man aber einen langen Atem“, glaubt die Bürgermeisterin.

Jetzt, wo der Sommer vorüber ist und sich auch der goldene Herbst langsam verabschiedet, dürfte auf den Spiel- und anderen beliebten Plätzen im Ort vermutlich mehr Ruhe einkehren.

„Das ist bis zu uns leider noch nicht vorgedrungen“

Und nicht immer sind es Jugendliche, die unangenehm auffallen: „Auch Mütter werfen einfach die Kippen neben den Sandkasten“, hat eine Mutter beobachtet. Dabei könne schon eine Kippe, die ein Baby in den Mund nehme, dessen Leben bedrohen.