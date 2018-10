Westerkappeln. Der deutsche Schilderwald ist zuweilen selbst für Führerscheininhaber schwer durchschaubar. Leser Eberhard Wagner ist an der Heerstraße eine irreführende Beschilderung aufgefallen.

Und der Mann hat – zumindest teilweise – recht. Geändert wird aber wahrscheinlich nichts.

In Höhe des Aldi-Marktes steht ein Verkehrszeichen, das Radfahren den Weg ausschließlich Richtung Kreisverkehr Dölhof weist. Dies bedeutet, dass Radler den Weg nutzen müssen und zwar nur in diese Richtung.

In Höhe der Einmündung zu den Verbrauchermärken steht allerdings ein Schild, dass den Geh- und Radweg auf einen Gehweg reduziert, der von Radfahrern genutzt werden darf. Theoretisch könnten sie auch auf die Straße ausweichen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite – bei Lidl – gilt dies auch. Und dort müssten sich Radfahrer, die Richtung Norden wollen, auch logischerweise bewegen, findet Wagner.

Widersprüchlich

Autofahrer, die von den Verbrauchermärkten auf die Heerstraße fahren wollen, sehen das Verkehrszeichen 205 („Vorfahrt gewähren“) und darüber den Hinweis, dass Radfahrer aus beiden Richtungen die Straße queren. „Irgendwie ist dies doch ein Widerspruch“, meint Wagner, der nach eigenen Angaben kürzlich einen Beinahe-Unfall beobachtet hat, als ein Autofahrer – „der sich meines Erachtens nach richtig verhalten hat“ – nur nach links, also in Richtung Norden schaute. Die Fahrradfahrerin sei entgegen der für sie vorgeschriebenen Fahrtrichtung gefahren, also vom Kreisel kommend.

Eigentlich sei die Beschilderung, so wie sie vorhanden ist, richtig, erklärt Ordnungsamtsleiter Günter Rahmeier nach Rücksprache mit Ortspolizist Uwe Rissling auf Anfrage. Eigentlich. Denn: Das Verkehrszeichen an der Ausfahrt zur Heerstraße mit dem Hinweis auf aus beiden Richtungen querende Radler gehöre – streng genommen – nicht dahin.

„Im Rahmen der erweiterten Sicherheit empfiehlt die Polizei, das Schild hängen zu lassen“, erläutert Rahmeier. Grund: Radfahrer hielten sich erfahrungsgemäß nicht immer an die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung.

Das Schild solle die Autofahrer für diesen Umstand sensibilisieren. Na dann...