In Düte wird Getreideernte wie früher gezeigt

Auch ein historischer Dreschkasten kommt zum am kommenden Wochenende am Traktorenmuse zum Einsatz.Foto: Silke Bork

Westerkappeln Die meisten Felder in der Region sind wegen der anhaltenden Sommerhitze früher als gewöhnlich abgeerntet. Am kommenden Wochenende, 11. und 12. August, wird es nun auch am Traktorenmuseum Westerkappeln Zeit für die Getreideernte.