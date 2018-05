Westerkappeln. Die Postsendung mit dem schwach radioaktiv belasteten Inhalt, die ein Bote am Montag bei einem Bauernhof in Seeste ablieferte, und die einen ABC-Alarm auslöste, ist offenbar kein leichter Fall für die Polizei.

Zumindest ist auch einen Tag nach dem Vorfall aus Sicht der Beamten nicht klar, ob dabei überhaupt gegen geltendes Recht verstoßen wurde – oder eben nicht. Es werde derzeit geprüft, ob möglicherweise Verstöße vorliegen und – wenn ja – um welche es sich dabei handele, teilte die Polizei am Dienstnachmittag mit.

Gemeinde will Firma in Haftung nehmen

Auch wer am Ende finanziell für den Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufkommen muss, ist noch offen. Fest steht nur: Die Gemeinde Westerkappeln hat nicht vor, auf der Rechnung sitzen zu bleiben. Ein Mitarbeiter aus dem Ordnungsamt hatte die Feuerwehr Westerkappeln zwar angefordert – womit die Gemeinde eigentlich in der Pflicht wäre. Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer machte aber auf Anfrage deutlich, dass man sich das Geld gegebenenfalls von der Firma zurückholen wolle, die das Päckchen verschickt hatte. „Sie ist verantwortlich dafür, dass der Alarm ausgelöst wurde“, sagte die Verwaltungschefin.

Rechnung noch in Arbeit

Mit wie viel Euro der Einsatz zu Buche schlägt, dazu konnte zumindest die Ibbenbürener Feuerwehr am Dienstag keine Angaben machen. „Das haben wir noch nicht ausgerechnet“, sagte deren stellvertretender Leiter Reimund Kortemeyer. Allerdings dürfte es sich um eine nicht unerhebliche Summe handeln, denn allein die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Westerkappeln hat bereits mehrere Tausend Euro gekostet, wie Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer schätzt. Die Westerkappelner Wehr war mit 13 Einsatzkräften vor Ort, aus der Bergmannstadt rückten weitere 28 Kameraden mit fünf Fahrzeugen an.

Gemeinde handelte streng nach Vorschrift

Die Gemeinde Westerkappeln war von Rechts wegen in den Fall involviert. Darauf weist Andreas Winnemöller von der Bezirksregierung Münster hin, die bekanntlich von der Empfängerin des fragwürdigen Paketes informiert worden war. „Im Rahmen der Gefahrenabwehr ist die Gemeinde zuständig gewesen“, so der Sprecher. Und die Verwaltung handelte offenbar streng nach Vorschrift. So schreibt der sogenannte „Erlass zur nuklearen Nachsorge“ unter anderem die Alarmierung der Feuerwehr vor. Das Papier hatte die Bezirksregierung dem Ordnungsamt am Montag eilends übermittelt.

Atommüll nach Jülich

Wie berichtet, hatte am späten Montagnachmittag ein Päckchen, in dem sich neben bestelltem Unterrichtsmaterial auch ein weniger als einen Zentimeter großes Stück radioaktivem Materials befand, den Großeinsatz ausgelöst, der sich über mehrere Stunden hinzog.

Sowohl Feuerwehr als auch Polizei betonen, dass von dem Stoff keine Gefahr ausgegangen sei. Nichtsdestotrotz: Entsorgt wird die strahlende Postsendung bei der Landessammelstelle für radioaktiven Abfall in Jülich.