Westerkappeln. Ein Schild, das vor radioaktiven Stoffen warnt und in einem Päckchen mit Material für den Physikunterricht klebte, hat in Westerkappeln zu einem mehrstündigen Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Eine Lehrerin hatte das Material bestellt und nach entdecken des Warnschildes mit einem Geigerzähler einen erhöhten Wert gemessen.

Mit einem massiven Aufgebot an Kräften und Material sind am späten Montag gegen 16.30 Uhr die Feuerwehren von Westerkappeln und Ibbenbüren zu einem Einsatz in Westerkappeln-Seeste ausgerückt. Der Großeinsatz, der wegen radioaktiv belasteter Stoffe ausgelöst worden war, zog sich über mehrere Stunden hin. Am Ende stellten die Spezialkräfte der Feuerwehr ein weniger als ein Zentimeter kleines Stück radioaktiv verseuchten Materials sicher. Laut Einsatzleiter Marko Lammerskitten von der Feuerwehr Ibbenbüren bestand aber zu keiner Zeit Gefahr für die Bewohner des Hauses. „Das Material ist unbedenklich“, sagte Lammerskitten.

Material für Physikunterricht bestellt

Was war geschehen? Auf einem Bauernhof an der Bramscher Straße hatte am Nachmittag ein Bote ein Paket abgeliefert. Darin, so berichtete die Bewohnerin des Hauses, sollte sich Material für den Physikunterricht befinden. Dieses hatte die Lehrerin bei einer Firma bestellt.

Als sie das Paket geöffnet hatte, befand sich darin aber nicht nur die georderte Ware, sondern auch eine kleine Schachtel, an der das Strahlenwarnzeichen haftete, das üblicherweise auf Behältern mit radioaktiven Stoffen hinweist.

ABC-Kräfte rückten an

Die Frau war alarmiert und besorgte, wie sie vor Ort berichtete, aus ihrer Schule einen Geigerzähler. Weil dieser ihr zufolge einen erhöhten Wert anzeigte, habe sie den Fall einer Fachstelle bei der Bezirksregierung Münster gemeldet, die daraufhin die Gemeindeverwaltung auf den Plan rief. Die wiederum informierte die Freiwillige Feuerwehr Westerkappeln, die sodann die Ibbenbürener Wehr um Unterstützung bat, die schließlich mit ABC-Spezialkräften anrückte.

Frauen auf erhöhte Radioaktivität im Körper untersucht

In ihren orangefarbenen Schutzanzügen und mit Atemschutzmasken betraten die Männer das Bauernhofgebäude und untersuchten das minigroße Stück radioaktiven Materials. Einsatzleiter Lammerskitten berichtete später, dass dabei eine Radioaktivität von 0,3 Mikrosievert festgestellt wurde.

Auf der Straße vor dem Bauernhof wurden derweil zwei Frauen, die sich während der Paketlieferung im Haus aufgehalten hatten, mit einem Geigerzähler auf möglicherweise erhöhte Radioaktivität an ihrem Körper untersucht. Schon wenige Minuten später gab der Einsatzleiter aber Entwarnung. Es sei keine erhöhte Gammastrahlung festgestellt worden.

Bramscher Straßen stundenlang gesperrt

Die Bramscher Straße war für mehr als zwei Stunden in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Westerkappeln war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Ibbenbürener fuhr mit fünf Fahrzeugen und rund 18 Kameraden an. Auch ein Rettungswagen war vorsorglich vor Ort.

Die Polizei konnte am Montagabend keine näheren Angaben machen.