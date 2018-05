Die Freiwillige Feuerwehr Westerkappeln hatte die Ibbenbürener Wehr um Unterstützung gebeten, die schließlich mit ABC-Spezialkräften anrückte. Foto: NWM-TV

Westerkappeln. Mit einem massiven Aufgebot an Kräften und Material sind am späten Montag gegen 16.30 Uhr die Feuerwehren von Westerkappeln und Ibbenbüren zu einem Einsatz in Westerkappeln-Seeste ausgerückt.