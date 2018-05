Westerkappeln. Wildunfall: Beinahe täglich meldet die Polizei Zusammenstöße dieser Art. Selten sind sie zu vermeiden und im Frühjahr steigt die Gefahr für solche Unfälle.

Meist sind es Rehe, die bei Kollisionen mit Fahrzeugen zu Tode kommen. Zu vermeiden sind diese Unfälle nach Auskunft der Beamten selten. Zwar wiesen vielerorts Schilder auf Wildwechsel hin, gebe es Tempolimits und seien Verkehrsteilnehmer verpflichtet, ihre Fahrweise den Gegebenheiten anzupassen, aber: „Wenn Tiere unvermittelt aus dem Gebüsch auf die Straße springen, ist der Autofahrer meist hilflos. Die Reaktionszeiten sind zu kurz“, sagt Reiner Schöttler, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Steinfurt.

Wilde Hatz im Revier

Zusammenstöße mit Wild gibt es zwar das ganze Jahr über, im Frühjahr nehme die Aktivität vieler heimischer Tiere jedoch stark zu, berichtet der Velper Hegeringleiter Wolfgang Teepe. Pflanzenfresser wie Rehe sind unterwegs und stillen ihren Hunger auf frisches Grün. In Revierkämpfen stecken die männlichen Tiere ihre Territorien neu ab. Trifft ein Platzbock auf einen Jüngling, wird dieser verjagt. Dabei geht die wilde Hatz auch blindlings über Straßen. Teepe: „Da geht es holterdiepolter.“

Keine andere Säugetierart ist derart häufig in Wildunfälle verwickelt wie das Reh, haben die Statistiker vom Deutschen Jagdverband (DJV) ausgerechnet. Wildschweine, die natürlich auch Opfer von Zusammenstößen mit Pkw werden können, gebe es auf Westerkappelner Gemeindegebiet nur in Seeste, meint Teepe. Fasane und Tauben werden ebenfalls oft überfahren, sie verursachen jedoch wenig Schäden.

Wildwechsel wird vererbt

Kopflos laufen Rehe auf der Flucht oder liebestoll in der Paarungszeit auf die Straße. Doch auch sonst ist nach Auskunft von Wolfgang Teepe nicht davon auszugehen, dass sie auf den Verkehr achten. „Es gibt feste Wildwechsel, die von Tiergeneration zu Tiergeneration weitergegeben werden“, sagt der Fachmann. Rehe wechseln immer an diesen Stellen, gleichgültig, ob dort eine Straße gebaut wurde.

Mit zahlreichen Mitteln sei schon versucht worden, Rehe von Straßen fernzuhalten. „Früher wurden CDs an Büsche und Bäume gehängt, weil man hoffte, die reflektierenden Seiten würden die Tiere irritieren. Daran haben sich die Rehe aber gewöhnt“, so Teepe. Auch rote Rückstrahler hätten keinen Erfolg gebracht. Zurzeit liefen Versuche mit blauen Reflektoren an Begrenzungspfosten. „Sie blinken in Richtung Wald oder Wiese und verhindern im Normalfall auch, dass das Tier blindlings auf die Straße läuft“, ist der Jäger überzeugt. Bei Revierkämpfen würden die Reflektoren im Eifer des Gefechts aber wohl kaum wahrgenommen, ergänzt er.

Immer die Polizei rufen

Ist es zu einem Zusammenstoß mit Wild gekommen, sollten Betroffene nach den Worten Schöttlers Ruhe bewahren, die Unfallstelle absichern (Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen) und die Polizei verständigen. Diese nimmt den Unfall auf, händigt dem Fahrer einen Nachweis für die Versicherung aus und verständigt den örtlichen Jagdausübungsberechtigten, wie es auf Amtsdeutsch heißt.

Der Deutsche Jagdverband empfiehlt, aus Tierschutzgründen jeden Unfall zu melden, auch wenn kein sichtbarer Schaden entstanden ist. Tote Tiere sollten möglichst – ohne dabei sich oder andere zu gefährden – an den Straßenrand gezogen werden (Handschuhe tragen). Zu lebenden Tieren sollte Abstand gehalten werden.

Um Zusammenstöße zu vermeiden, rät der Polizeisprecher, Wildwechsel-Warnschilder zu beachten und besonders entlang von Wald- und Feldrändern sowie im Wald aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Das gelte insbesondere auch für Motorradfahrer, denn: „Die haben keine Knautschzone“.

Bremsen und Spur halten

„Auf keinen Fall sollte man auf die Gegenfahrbahn ausweichen“, so Schöttler. Stattdessen empfehle sich eine kontrollierte Vollbremsung und das Festhalten des Lenkrades, um nicht aus der Spur zu kommen und vor einen Baum zu fahren.

Auch wenn die Revierkämpfe in wenigen Wochen beendet sein dürften – die Gefahr von Wildunfällen ist damit noch lange nicht vorbei. Im September beginnt die Brunftzeit, in der die männlichen um die weiblichen Tiere werben. Dann, so Teepe, „geht es wieder mit Volldampf durchs Revier – ganz gleich, ob eine Straße kreuzt oder nicht.“