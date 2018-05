Westerkappeln. Familiär ging es zu beim Jubiläums-Frühstück am Samstagmorgen zum 50-jährigen Bestehen des Freibades in Westerkappeln. Viele haben sich über die Jahrzehnte um das Bad verdient gemacht und plauschten gerne über die Anfänge des beheizten Bullerteich-Bades.

„Ich bin stolz auf unser Freibad“, begrüßte Annette Große-Heitmeyer die Freibad-Fans. Am Erfolg des Bades wirken viele mit und die Bürgermeisterin bedankte sich bei allen Helfern, Unterstützern und Ehrenamtlichen und lud zum Saisonauftakt zur fleißigen Nutzung des Freibades ein.

„Schwimmen ist gesund“

Dafür hatte die Verwaltungschefin viele gute Argumente. „Schwimmen ist gesund!“, stellte sie fest, es verbessere den Blutfluss und sei gut gegen Kopfschmerzen. Zur Motivationssteigerung führte sie außerdem den Vorteil für die Waage an: Rund 600 Kalorien würden pro Stunde beim Schwimmen verbrannt.

Um ihrer Aufforderung Nachdruck zu verleihen, eröffnete sie schließlich die Badesaison persönlich und stürzte sich beherzt in die kühlen Fluten, um nach ihrem Sprung vom Dreier erstaunt festzustellen: „Ist gar nicht so kalt, wie ich dachte!“ Die Freibad-Fans zollten ihr Anerkennung für so viel Einsatz, allein – sie habe das Duschen vergessen, meinten sie augenzwinkernd.

Viel Freibad-Prominenz

Viel Freibad-Prominenz war zu Gast, allen voran Fördervereinsvorsitzender Thomas Wesselmann, der mit Christian Rehers für die musikalische Untermalung an dem lauschigen Morgen sorgte. Auch DLRG-Vorsitzender Andreas Weiss, der sich einst selbst als Schwimmlehrer im Bullerteichbad engagierte, war vor Ort.

Ehemaliger Schwimmlehrer und erklärter Freibad-Fan ist auch Heinz Schröer: „Das Wetter spielte überhaupt keine Rolle, ich war immer da und hatte das Becken manches Mal für mich allein.“ Schröer weiß noch, dass es einst eine Garderobe für die Straßenkleidung gab.

„Einer tolle Kindheit“

Selbstverständlich durfte bei so einer Veranstaltung der Bademeister nicht fehlen: Seit 1984 achtet Heiner Elgert auf die Freibadbesucher und geht damit aktuell in seine letzte Saison. Auch der ehemalige Schwimmmeister Fredi Jablonski war mit von der Partie, er betreute einst mit Ferdinand Siegmund das modernisierte Bad.

Siegmund war bereits in den Fünfziger Jahren im alten Bullerteich-Bad Bademeister gewesen, seine Frau Ilse führte später den Kiosk und die Kinder halfen oft aus. Wenn das auch bisweilen anstrengend war, steht für Tochter Ellen Rehmeyer fest, „Wir hatten eine tolle Kindheit!“

Diskussion um die Modernisierung

Mit der Modernisierung des Freibads kam bei manchem auch Wehmut auf. „Das war natürlich ein komplett verändertes Flair“, berichtete Jürgen Hirlehei. Beispielsweise habe man im Vorgängerbad im knietiefen Wasser Karpfen fangen können, erinnerte sich der zuletzt stellvertretende Verwaltungschef schmunzelnd.

Zum Jubiläum gaben sich außerdem der ehemalige Gemeindekämmerer Hans-Jürgen Scibiorski, die ehemaligen Bauhofleiter Helmut Schoppmeyer und Fritz Riehemann sowie der einstige Gemeindedirektor Horst Wermeyer die Ehre.

Am Ende ein Erfolg

Mit der Modernisierung des alten Bades im Jahr 1968 trafen Rat und Verwaltung offenbar einen Nerv: Bis zu 6000 Badefreudige stürmten sonntags das erste beheizte Freibad der Region, und noch heute profitieren viele Schwimmbegeisterte von der großzügigen Anlage.