Westerkappeln. Es ist erst zweieinhalb Jahre her, dass sich der Flüchtlingshilfeverein Wabe Westerkappeln gegründet hat. Seither haben die mittlerweile rund 45 Ehrenamtlichen zahlreiche Aktivitäten organisiert. Nun kündigt der Verein eine Ausstellung an, die den Titel „Asyl ist Menschenrecht“ trägt und im öffentlichen Raum gezeigt wird.

Die Ausstellung „Asyl ist Menschenrecht“ wird am 7. Juni eröffnet und endet am 29. Juni. Für dieses nach den Worten der stellvertretenden Vorsitzenden Frauke Helmich „erste wirklich große Projekt“ hat sich der Verein die Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Tecklenburg ins Boot geholt. Zusammen präsentieren sie eine Ausstellerliste, die sich sehen lassen kann.

Große Resonanz

Auf ihr stehen 26 Namen von Geschäften, Einrichtungen und Privatpersonen aus dem Westerkappelner Ortskern, die in ihren Räumen jeweils ein oder zwei Exponate aufhängen wollen. „Eine derart große Resonanz haben wir nicht erwartet. Das freut uns wirklich sehr“, sagt Helmich.

Begleitbroschüre

Zusammengestellt wurde die Informationsausstellung von der Menschenrechtsorganisation „Pro Asyl“. Sie umfasst insgesamt 37 Einzelplakate im Format Din A1, ein Ankündigungsplakat sowie eine 30-seitige Begleitbroschüre.

Die Plakate zeigen Menschen, die auf der Flucht sind und Schutz suchen. Menschen, die zahlreichen Gefahren ausgesetzt sind und Hindernisse überwinden müssen. In wenigen Worten wird ihre Situation beschrieben und analysiert. So zeigt ein Plakat zum Beispiel einen Flüchtling nach seiner Rettung auf einem Schiff der italienischen Marine. Auf einem anderen ist ein Flüchtling aus der Zentralafrikanischen Republik abgebildet. Es ist überschrieben mit „Wir wollen ein menschenwürdiges Leben führen“.

Großformatige Bilder

Die großen Bilder nehmen den Betrachter gefangen – wie etwa das Foto, das drei auf den ersten Blick ganz gewöhnliche Jungs mit Rucksäcken zeigt. Tatsächlich befinden sich Mustafa, Quabir und Taqui aber nicht auf einer lustigen Wandertour, sondern auf einer Landstraße in Serbien an der Grenze zu Kroatien. Sie haben offenbar Schlimmes erlebt, weshalb einer von ihnen nicht mehr spricht und ein anderer im Schlaf um sich schlägt, wie es in einem kurzen Begleittext heißt. Ergänzt werden die Bilder durch einzelne Tafeln zu bestimmten Ereignissen, politischen Entwicklungen und asylrechtlichen Bestimmungen.

Filmabend, Theater, Diskussion

Die gesamte Ausstellung wird zusätzlich zu den Einzelstandorten im Dietrich-Bonhoeffer-Haus zu sehen sein. Die Veranstalter haben außerdem ein Begleitprogramm unter anderem mit einem Filmabend, Rundgang, Theaterstück und Diskussionsabend auf die Beine gestellt. Das Jugendzentrum JoyZ plant eine Geocaching-Tour entlang der Ausstellungsorte.

Helmich zeigte sich erfreut, dass „fast alle Geschäftsleute“ im Ortskern einen Ausstellungsplatz zur Verfügung stellen. Auch in öffentlichen Einrichtungen wie der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln und dem Haus der Wespe werden die Bilder im XXL-Format gezeigt.