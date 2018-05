„The Cube“ gehört zum festen Inventar des Obermettener Schützenfestes. Foto: blende-64.de

Westerkappeln. Am Mittwoch beginnt in Westerkappeln die Schützenfestsaison mit den Obermettener Schützen. In den Tagen um Christi Himmelfahrt haben die Verantwortlichen auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches viertägiges Programm zusammengestellt.