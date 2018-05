Westerkappeln/Lotte. Bereits zum dritten Mal war die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln Ausrichter des Regionalwettbewerbs der „World Robot Olympiad“ (WRO). Am Samstag drehte sich im Schulzentrum alles rund um die Technik.

Langsam fährt er voran, steuert einen Lego-Baustein an und kommt vor ihm zum Stehen. Nun streckt er seine beiden Greifarme aus und nimmt den Stein behutsam auf, fährt mit ihm in Richtung Ablegestelle, platziert ihn an Ort und Stelle und macht sich – in Windeseile, aber immer mit Bedacht, die weiße Linie nicht zu überschreiten – in Richtung Parkplatz auf. Dort parkt er. Noch in der vorgegebenen Zeit. Seine Besitzer sind erleichtert, dass ihr Kleiner den Weg ins Ziel gefunden hat. Der Kleine ist ein Lego-Roboter, in dem eine Menge drinsteckt.

Thema Präzisionsackerbau

Rund um das Thema „Food Matters“ bauten die Schüler-Teams, die aus ganz Norddeutschland kamen, in 150 vorgegebenen Minuten ihre Roboter zusammen. Der Thementag drehte sich um die Produktion, Verwertung und Verwendung von Lebensmitteln – nachhaltige Landwirtschaft, die durch den Einsatz neuester Technik effizient gestaltet werden kann: Präzisionsackerbau.

Beim Bauen erlaubt: Vieles, aber nicht alles – wie Simon Hagen von der WRO erklärt: „Der Roboter besteht aus Lego, natürlich mit Motoren zum Fahren und Anheben. Dazu besitzen die Roboter Druck-, Farb- und Ultraschallsensoren.“ Diese helfen beim Fahren über die Linien, erkennen die richtig anzuhebenden Bauteile und helfen bei der Abstandsmessung. Ganz schön clever.

Lehrer schwärmen für Schüler

Und erst die Schüler. Da kommen auch die Lehrer ins Schwärmen. Judith Liedtke, eigentlich für Biologie und Deutsch zuständig, war Schiedsrichterin an diesem Wochenende: „Als Laie ist das sehr beeindruckend, was die Schüler hier Jahr für Jahr entwickeln.“ In die Regeln könne sie sich schnell reinlesen: Etwa vier Seiten umfassen diese, ihre wichtigste Aufgabe an den Tischen: Punkte für gelungene Aufgaben und Strafpunkte bei Regelverstößen zu verteilen.

Die Aufgaben – sehr unterschiedlich. Ein Beispiel: Am Senioren-Tisch muss ein Roboter über die weiße Linie zu den „Lego-Setzlingen“ fahren, die Farbe erkennen und an die richtige Stelle bringen. Dabei haben die Schüler – wie bei allen Aufgaben – zwei Minuten Zeit, können die Aufgabe bei Zeitdruck auch eher abbrechen: Ist der Roboter nach zwei Minuten nicht auf dem Parkplatz, gilt die Aufgabe als nicht gelöst.

Eigene Ideen und Lösungen

Also stehen die Schüler Reih an Reih, vor ihnen die kleinen Roboter, und warten auf ihre Einsätze. Dabei kommen die Teilnehmer von weit her. Wie Malte Laukiem und Werner Münch aus Paderborn. Für beide das Faszinierende: „Man kann seine eigenen Ideen entwerfen, und dabei gibt es viele verschiedene Lösungen.“ Ahnung müssen die beiden ja haben, standen sie doch vor vier Jahren im WM-Finale in Katar, scheiterten dort und sagen: „Das war eine klasse Erfahrung.“ Ähnliches kann Achtklässler Alexander Bittner aus Westerkappeln berichten. Er war im deutschen Finale in Dortmund dabei und meint: „Man macht sich viele eigene Gedanken. Dabei trifft man sehr viele neue nette Leute.“

Eine klasse Erfahrung war der Tag wohl auch für Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer: „Ich sehe in den Kindern absolutes Potenzial. Wir unterstützen und begrüßen dies sehr und stehen immer im engen Kontakt mit der Schule.“ Für die technische Ausbildung ihrer Schüler bietet die Gesamtschule ab Klasse fünf eine Robotic-AG an, diese geht bis zur achten Klasse, laut zuständigem Lehrer Jens Schütte ist „aber kein Ende in Sicht“.

Beruflich in die Technik einsteigen – für viele der Schüler ein großer Traum. Und natürlich war auch die Arbeitswelt vor Ort. Elisabeth Braumann, geschäftsführend im Vorstand der Stiftung Adelheid Windmöller tätig, meint: „Wir brauchen für die Zukunft hoch qualifizierte junge Menschen. Die Förderung des Wettbewerbes liegt uns sehr am Herzen.“

Insgesamt gab es an diesem Wochenende 28 Teams, einige von ihnen nahmen an der „Open Category“ teil. Auf der Basis eigener Recherchen und Ideen entwickelten die Schüler komplexe Modelle. Ein Beispiel: Tom Adomeit, Leander Schöne und Kierol Smith aus Westerkappeln bauten eine Unterwasser-Anlage für afrikanische Bauern. Somit könnten diese mehr als einmal im Jahr ernten und Hungersnöte vermieden werden: Ideen, die die Welt braucht.