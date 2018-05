Westerkappeln. Die Mühen der personalgeschwächten Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe Westerkappeln (IHGW) haben sich gelohnt. Der Maimarkt am Sonntag war ein voller Erfolg. Schon vormittags bevölkerten zahlreiche Besucher den Ortskern. Und nach einem etwas schwächeren Andrang in den Mittagsstunden wurde es dann mit dem Start des Bühnenprogramms noch einmal rappelvoll.

Outdoor-Events wie dieses stehen und fallen mit dem Wetter. Und bei sommerlichen Rahmenbedingungen wurde auch der Maimarkt zum Selbstläufer. „In Schützenkreisen spricht man von Kaiserwetter. Das war richtig teuer. Dank meiner guten Beziehung zur Kirche kriege ich aber Rabatt“, meinte Frank Wahlbrink, stellvertretender IHGW-Vorsitzender und seit fast 30 Jahren Presbyter in der evangelischen Gemeinde, bestens gelaunt.

Ehrenamtliche Hilfe aus dem Rathaus

Im vergangenen Jahr hatte noch die Gemeinde Westerkappeln für die sich im Auflösungsprozess befindliche Werbegemeinschaft die Organisation übernommen. Mangels Wirtschaftsförderer im Rathaus nahmen Wahlbrink, Ute und Linda Priggemeyer, Conny Kartlüke, Angelika Heckmann, Annette Paul und Hansi Schüro das Heft in die Hand. Hilfe aus dem Rathaus gab es auch, aber nur ehrenamtlicher Natur. Bärbel Claßen, Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung, kümmerte sich um den Standplan und den Schriftverkehr mit den Ausstellern. Dafür bedankte sich Frank Wahlbrink bei der offiziellen Eröffnung des Maimarktes mit einer Flasche Prosecco. Andreas Suffner vom Bauhof hatte sich überdies um die Stromversorgung und andere technische Aufgaben verdient gemacht. Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer zollte allen Organisatoren ihre Anerkennung für das Engagement.

Rund 50 Stände verteilten sich im Ortskern – die Flohmarktbeschicker, die ihre Tische schon in den frühen Morgenstunden aufgebaut hatten, nicht mitgerechnet. Unter die Aussteller mischten sich neben örtlichen Gewerbetreibenden und fliegenden Händlern auch Vereine, politische Parteien, Schulen und andere Institutionen mit einem bunten Mix aus Informationen und Mitmach-Angeboten.

Landwirtschaftlicher Lokalverein Westerkappeln-Lotte

Den wohl größten Stand hatte der Landwirtschaftliche Lokalverein Westerkappeln-Lotte aufgebaut, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Neben Landmaschinen von früher und heute sowie Stellwänden zur Herkunft des Frühstücks, zur Schweinehaltung und zur Bodenbearbeitung gab es auch das „Kuh-Mobil“, eine interaktive Ausstellung in der Ausstellung, die den Weg der Milch aufzeigt. Hier konnten sich die kleinen und großen Besucher sogar im Melken üben.

Der Bürgerbus-Verein stellte sein neues Fahrzeug vor. Ewald Westermann, Vorsitzender seit der ersten Stunde, nahm die Fahrzeugschlüssel aus den Händen von Bürgermeisterin Große-Heitmeyer entgegen. Und das DRK Westerkappeln freute sich ebenfalls, ein neues Fahrzeug präsentieren zu können. Seit kurzer Zeit hat der Ortsverein einen gebrauchten Krankentransportwagen im Einsatz.

Vielfalt auf der Bühne

Auf der Bühne waren das Clown-Duo Dings, die Tanzabteilung des TSV Westfalia 06, die Rope-Skipper des SC Halen und das „Centrum für Tanz und Bewegung“ mit einer Tanztheatershow zu sehen. Für Unterhaltung im Ortskern sorgten überdies die Roseninselmusikanten und eine holländische Blaskapelle.

Die Geschäfte waren am Sonntag natürlich verkaufsoffen. Mit der Resonanz auf den Maimarkt waren die Kaufleute offensichtlich zufrieden. So wie Astrid Springer, Inhaberin des Fotoateliers „Erdbeerfisch“, die am Sonntag mit Unterstützung von Freundin Petra Wittenberg-Dean ihr breites Geschenksortiment und Genussmittel in den Vordergrund rückte. „Die Leute kommen gerne, um zu probieren“, sagte Springer und bot gleich eine Kostprobe ihres Olivenöls an. „Gutes Olivenöl erkennt man daran, dass man einfach Brot hineindippen kann. Das schmeckt wunderbar.“