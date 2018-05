Bei der Sanierung der Grundschule am Bullerdiek ist insbesondere die Frage nach einer zweiten Mensa in der Diskussion. Foto: Archiv/Klausmeyer

Westerkappeln. Während die Unterlagen für den Um- und Anbau des Gebäudes für den Offenen Ganztag bereits beim Kreis Steinfurt liegen, will Architekt Edmund Flatau den Bauantrag für die Erweiterung der Grundschule am Bullerdiek innerhalb der nächsten zwei Wochen auf den Weg bringen. Das kündigte er vor Kurzem in der gemeinsamen Sitzung des Schul- und des Bauausschusses an.