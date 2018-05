Westerkappeln. Die Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHGW) lädt zum traditionellen Maimarkt am kommenden Sonntag, 6. Mai, ein. Zwischen 11.30 und 18 Uhr warten dann auf die Besucher im Ortskern zahlreiche Attraktionen und Darbietungen. Von 13 bis 18 Uhr haben außerdem die Geschäfte geöffnet.

„Wir haben wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt“, berichtet Mit-Organisatorin Linda Priggemeyer. Rund 45 Stände verteilen sich auf den Straßen rund um den Kirchplatz. Vertreten sein werden unter anderem die Westerkappelner Musikschulen, der Förderverein St. Barbara, der Tierschutzverein Lengerich/Westerkappeln und der DRK-Ortsverein.

Ende der Zeche

Darüber hinaus informiert das Stadtmarketing Ibbenbüren unter der Überschrift „schicht:ende 2018“ über die Schließung der Zeche zum Ende des Jahres.

Aus Anlass ihres 100-jährigen Bestehens laden außerdem die landwirtschaftlichen Lokalvereine Westerkappeln und Lotte von 11 bis 18 Uhr in ihr Infozelt auf der grünen Wiese vor der Stadtkirche ein. Unter dem Motto „Landwirtschaft früher und heute“ werden verschiedene Maschinen präsentiert, darunter auch ein sogenanntes Kuhmobil.

Flohmarkt am Morgen

Bereits am frühen Morgen dürften die ersten Stände des Flohmarktes aufgebaut werden. Dieser erstreckt sich vom Parkplatz am Kirchplatz über die Kirchstraße bis in die Kreuzstraße.

Das Programm auf der IHGW-Bühne neben der Kirche beginnt um 13.30 Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer. Ab 14 Uhr steht dann der Clown Duo Dings auf der Bühne. Um 15.30 Uhr betreten laut Plan die Mitglieder der Tanzabteilung des TSV Westfalia 06 die Bühne. Für 16.15 Uhr ist der rasante Auftritt der Rope-Skipping-Gruppe des SC Halen geplant. Rope Skipping – das ist Seilspringen auf hohem Niveau. Den Abschluss des Bühnenprogrammes bildet die Tanztheatershow des „Centrums für Tanz und Bewegung“. Diese Darbietung beginnt um 16.45 Uhr.

Für musikalische Unterhaltung sorgen an dem Tag die „Roseninsel-Musikanten“ – sie werden sich am Hasenbrunnen positionieren – sowie holländische Blasmusiker.

Aufgetischt werden diverse Köstlichkeiten, von traditionell deutscher Küche bis hin zu chinesischen Spezialitäten. Auch Fisch gehört zum Angebot. Am Nachmittag werden auf dem Kirchplatz außerdem Kaffee und Kuchen serviert.

Und auch an die kleinen Besucher haben die Organisatoren der IHGW gedacht: Für sie wird ein Kinderkarussell aufgebaut. Außerdem haben sie die Gelegenheit zum Entenangeln.