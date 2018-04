Spiel und Spaß beim Tag der offenen Tür in Lotter AWO-Kita MEC öffnen

An zehn Stationen konnten die Kinder beim Tag der offenen Tür in der Lotter Awo-Kita ihre motorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Foto: Luca Kleine Heitmeyer

khl Lotte. Mit reichlich Spiel und Spaß lockte der Tag der offenen Tür der AWO-Kita in Lotte am Samstag zahlreiche Familien an. Eltern konnten sich dort zudem über das pädagogische Zusatzangebot des Kindergartens informieren.