Launige Lehrstunde in Sachen Tecklenburger Tischkultur

Wie ein Kunstwerk wirkt die liebevoll gestaltete Tafel, an der die Teilnehmer des VHS-Kurses „Stil und Etikette bei Tisch“ Platz nehmen und natürlich: üben dürfen. Foto: Ulrike Havermeyer

Tecklenburger Land. Wer etwas über Tischmanieren und Umgangsformen lernen will, kommt an Adolph Freiherr Knigge nicht vorbei. Gemeinsam mit dem Unternehmen Stilgenau bietet die VHS Lengerich den Kurs „Stil und Etikette bei Tisch“ an. Droht mir dabei mein persönliches Waterloo?