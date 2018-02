Osnabrück. Bislang ohne Erfolg blieb nach Informationen der Polizei Ibbenbüren die Fahndungsarbeit nach einem Überfall auf eine Spielothek in Recke.

Gegen 23.30 Uhr am Samstagabend hatte der unbekannte Täter die Spielothek in Recke betreten und nach Angaben der Polizei von einer Mitarbeiterin mit vorgehaltener Waffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die geschockte Mitarbeiterin gab das Geld heraus und der Täter verschwand in der Dunkelheit.

Eine sofort mit mehreren Streifenwagen eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg.