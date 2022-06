Chelsey Thompson hat im Rahmen des Mentorenprogramms ihr Traumhaus entworrfen, gezeichnet und im Maßstab 1:100 gebaut. Sogar Berechnungen für Malerarbeiten und andere Handwerkerleistungen stellte sie an. FOTO: Gesamtschule Lotte-Westerkappeln Schlummernde Talente wecken Mentorenprogramm der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln fördert besondere Stärken Von Frank Klausmeyer | 24.11.2020, 15:24 Uhr

Wohl in vielen Kindern und Jugendlichen schlummern Talente, die in der Schule unentdeckt zu bleiben drohen. Die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln will das ändern und hat ein Mentorenprogramm entwickelt, mit dem begabte Schüler besonders gefördert werden sollen. Dabei geht es nicht um schulische Überflieger.