Der Alarm bei der Feuerwehr ging gegen 18.30 Uhr ein. FOTO: IMAGO / Martin Wagner (Symbolfoto) Wohl keine Menschen verletzt Wohnung über Schnellrestaurant in Lorup brennt Von Sven Mechelhoff | 02.07.2022, 21:20 Uhr

In Lorup hat am Samstagabend eine Wohnung gebrannt. Das teilt die Polizei in einer Erstmeldung mit.