Werlte Modellflugplatz Hemmschuh für Ferienhausgebiet? 21.02.2002

Wird der Modellflugplatz an der Rastdorfer Straße in Werlte zum Hemmschuh für das geplante Ferienhausgebiet, das in rund 1.500 Meter Luftlinie Entfernung im Bereich Reiterstadion/Campingplatz entstehen soll ? Während in der CDU-Mehrheitsfraktion im Gemeinderat die Meinungen darüber auseinandergehen, steht für MFC-Vorsitzenden Jürgen Bruns fest: ,,Die Feriengäste werden den Verkehrslärm auf der Rastdorfer Straße stärker spüren als unsere Fliegerei."