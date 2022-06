Dabei profitieren Lüker und Heckel auch von der guten personellen Ausstattung im Schulzentrum. Den beiden steht zurzeit mit Anja Valentin eine Vollzeitpraktikantin zur Verfügung sowie mit Ingrid Albers eine Praktikantin, die im Zuge ihrer Ausbildung an zwei Tagen in der Woche in Werlte im Einsatz ist. Zudem absolvieren Patricia Kensinger und Maike Grote ihr achtwöchiges Praktikum im Rahmen ihrer Erzieherausbildung am Schulzentrum. Damit kann die offene Jugendarbeit im Ganztagsgebäude problemlos aktiv gestaltet werden – eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg.

Rainer Lüker sitzt gerade in seinem Büro und zeigt durch ein Fenster in den Ganztagsbereich, wo rote Trennwände die Mensa in zwei Hälften teilen. Anja Valentin und Ingrid Albers spielen dort mit einer Gruppe „Activitiy“. Durch das andere Fenster sind drei Jugendliche zu sehen, die Bowling spielen – mit der Wii-Konsole. Rainer Lüker und Waldemar Heckel haben alles im Blick. Müssen sie auch, denn die Pilotphase hat die Samtgemeinde mit Auflagen versehen. Eine ist, dass stets mindestens ein Jugendpfleger im Ganztagsgebäude die offene Jugendarbeit mitbetreut.

Lüker und Heckel sind von ihrem Betreuungskonzept vollauf überzeugt. Nach der Schulzeit beginnt um 14.10 Uhr die Zeit der Arbeitsgemeinschaften der Ganztagsschule. Schüler, die an keiner Ganztags-AG teilnehmen, können sich bis 16 Uhr im Freizeitraum aufhalten. Ab 16 Uhr startet die reguläre offene Jugendarbeit, und ab 18 Uhr öffnet das Jugendzentrum (JUZ) Werlte bei Kreutzmanns Mühle bis 22 Uhr.

Während bis 18 Uhr vor allem 11- bis 16-jährige Jugendliche betreut werden, steht das JUZ insbesondere den Älteren offen. „In das JUZ gehen vor allem bestimmte Gruppen, aber hier im Ganztagsgebäude haben wir einen neutralen Platz, an dem sich alle Kinder wohlfühlen“, berichten Lüker und Heckel. Die Tür stehe jedem offen, und jeder könne frei wählen, wie er seine Zeit verbringen will – etwa am Kickertisch oder bei Gemeinschaftsaktionen wie „Genial daneben“, Batiken und Freundschaftsbänder knüpfen.

Damit ist die offene Jugendarbeit im Schulzentrum aber noch längst nicht am Ende ihrer Möglichkeiten angelangt. „Es gibt da noch ganz, ganz viel, was wir machen können“, denkt Lüker bereits weiter. So kann beispielsweise der Schulhof später in den wärmeren Monaten mitbenutzt werden und für sportliche Angebote dienen.