Wegen der Vogelgrippe mussten in Lorup zuletzt etwa 60.000 Hähnchen getötet werden. 21 Tage später läuft nun die Schutzzone um den Betrieb aus. Kein neuer Fall entdeckt Vogelgrippe-Schutzzone in Lorup ab Montag aufgehoben Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.11.2022, 15:11 Uhr

Nach dem mehrfachen Ausbruch der Vogelgrippe in der Gemeinde Lorup wird der Landkreis Emsland bald die Schutzzone aufheben. Es sind nämlich keine neuen Fälle der Geflügelpest festgestellt worden. Die Änderung tritt am Montag in Kraft.