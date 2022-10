Etwa 4300 Puten im Alter von 15 Wochen mussten in Lorup getötet werden. Symbolfoto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down 3,8 Millionen Tiere in Überwachungszone Vogelgrippe in Lorup ausgebrochen: 4300 Puten sind getötet worden Von Mirco Moormann | 18.10.2022, 12:13 Uhr

Nach dem Ausbruch in Surwold ist nun in einem Putenmastbetrieb in Lorup ist die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Schutz- und Überwachungszonen sind eingerichtet worden.