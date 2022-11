In Lorup ist in einem weiteren Geflügelbetrieb die Vogelgrippe festgestellt worden. Foto: Redaktion up-down up-down Geflügel getötet, Ställe gereinigt Vogelgrippe im Emsland: Fünfter Ausbruch in Lorup Von Thomas Pertz | 02.11.2022, 16:24 Uhr

In Lorup in der Samtgemeinde Werlte ist in einem weiteren Geflügelbetrieb die Vogelgrippe ausgebrochen. Der Betrieb liegt in der bereits bestehenden Schutzzone. Der Bestand umfasst etwa 60.000 Masthähnchen.