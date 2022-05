Zwei Wochen beschäftigten sich die Viertklässler der Grundschule in Werlte während des Unterrichts mit der Ems-Zeitung. FOTO: Grundschule Werlte Zeitungsprojekt „Klasse!Kids“ Viertklässler der Grundschule in Werlte entdecken die Ems-Zeitung Von Christian Belling | 20.05.2022, 10:12 Uhr

Wie ist eine Zeitung aufgebaut? Wie wirken Überschriften? Und was sind Ressorts? Mit Fragen wie diesen haben sich in den vergangenen zwei Wochen die Viertklässler der Grundschule in Werlte auseinandergesetzt.