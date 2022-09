Verkaufsoffener Sonntag Foto: dpa up-down up-down Verkaufsoffener Sonntag Werlter Herbstmarkt: Geschäfte im Zentrum dürfen öffnen Von Iris Kroehnert | 20.09.2022, 17:58 Uhr

Gute Nachrichten für die Einzelhändler rund um den Markt in Werlte: Sie dürfen am Sonntag, 25. September, zum Herbstmarkt ihre Läden öffnen. Schlechte Nachrichten allerdings für die Gewerbebetriebe rund um die Unfried- und die Hammerstraße. Sie müssen am Sonntag geschlossen bleiben.