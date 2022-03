Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Werlte eingebrochen. FOTO: dpa Polizei sucht Zeugen Terrassentür aufgebrochen: Einbruch in Wohnhaus in Werlte Von Mirco Moormann | 13.03.2022, 13:37 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Mühlenfeld eingebrochen.