Polizei sucht Zeugen und weitere Betroffene Unbekannte lösen in Vrees Radmuttern an mehreren Fahrzeugen Von Wilfried Roggendorf | 18.01.2023, 11:35 Uhr

An zwei Anhängern und einem weiteren Fahrzeug wurden am Sonntag, 15. Januar, in Vrees die Radmuttern von bislang unbekannten Tätern gelöst.