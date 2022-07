Die Polizei in Werlte sucht nach Sprayern, die mit pinker Farbe Häuser, Schilder und Zäune besprüht haben (Symbolfoto). FOTO: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Häuser und Schilder verschmutzt Mehrere Tausend Euro Schaden: Unbekannte sprühen Graffiti in Werlte Von Mirco Moormann | 31.07.2022, 14:57 Uhr

In der Nacht auf Samstag waren Unbekannte mit Spraydosen in Werlte unterwegs. In pinker Farbe wurden an mehreren Orten Graffiti gesprüht.