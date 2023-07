Die Trecker müssen einen Bremswagen über eine möglichst lange Distanz ziehen. Foto: Team Trecker Treck Hümmling up-down up-down Acht Gewichtsklassen Trecker-Treck in Werlte: Am 6. August werden Kräfte gemessen Von Mirco Moormann | 23.07.2023, 13:25 Uhr

Von zweieinhalb bis zwölf Tonnen Gewicht gehen am Sonntag, 6. August 2023, zahlreiche Traktoren in Werlte an den Start - und alle haben ein Ziel.