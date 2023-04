Die Täter brachen durch ein Fenster in das Wohnhaus in Werlte ein. Die Polizei ermittelt. Symbolfoto: dpa up-down up-down Tausende Euro Sachschaden Einbrecher verwüsten Wohnhaus in Werlte Von Philip Jesse | 06.04.2023, 09:46 Uhr

Ein Haus am Schulweg in Werlte ist in dieser Woche in das Fadenkreuz von Einbrechern geraten. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt und suchten äußerst rücksichtslos nach Wertgegenständen.