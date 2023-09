An der Straße Tredde Surwolder Bäckerei Schute eröffnet in Lorup eine Filiale Von Iris Kroehnert | 13.09.2023, 10:51 Uhr Robert Schute ist Brotsommelier und Wirtschaftsingenieur. Aktuell kümmert er sich vorrangig um die neue Filiale in Lorup. Foto: Iris Kroehnert up-down up-down

Seit nunmehr 70 Jahren befindet sich der Stammsitz von Bäckerei Schute in Surwold an der Schulstraße. Jetzt hat das Familienunternehmen seine vierte Filiale eröffnet. Sie befindet sich in Lorup.