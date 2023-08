Rund 10.000 Euro Schaden Schwelbrand in der Sauna: Feuerwehr in Vrees im Einsatz Von Thomas Pertz | 15.08.2023, 08:44 Uhr Die Feuerwehr Werlte löschte den Schwelbrand, der in der Sauna eines Wohnhauses in Vrees entstanden war. Foto: Nordwestmedia up-down up-down

Ein Schwelbrand in der Sauna eines Wohnhauses in Vrees hat am Montagabend einen Einsatz der Feuerwehr Werlte ausgelöst.