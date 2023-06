Das Schulgebäude wird verkleinert, die ehemalige Lehrerwohnung (rechts) wird abgerissen. Foto: Mirco Moormann up-down up-down Millionenprojekt soll 2024 starten Sanierung der Grundschule in Rastdorf wird um ein Jahr verschoben Von Mirco Moormann | 17.06.2023, 18:07 Uhr

In den bald startenden Sommerferien hätte der Umbau der Grundschule in Rastdorf beginnen sollen. Neue Fördermittel können jetzt eingeworben werden - was den Baustart verzögert.