Die maskierten Männer verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Haus in Werlte (Symbolbild). FOTO: Schöning via www.imago-images.de up-down up-down Schmuck und Bargeld erbeutet Raubüberfall in Werlte: 83-Jähriger zu Hause schwer verletzt Von Gerd Schade | 22.08.2022, 12:54 Uhr

Bei einem Raubüberfall in einem Wohnhaus in Werlte ist ein 83-jähriger Mann schwer verletzt worden. Die Tat weckt Erinnerungen an einen versuchten Raubmord vor neun Monaten in Hüven.