Wie die Hümmlinger Volksbank in einer Mitteilung anlässlich ihrer Generalversammlung berichtet, wurde in den vergangenen Wochen der ehemalige Dorfladen an der Hauptstraße in der Ortsmitte von Rastdorf zur neuen Filiale der Genossenschaftsbank umgebaut.

Auf Nachfrage erklärt Lena Elbers von der Marketingabteilung der Volksbank, dass diese am kommenden Montag, 2. Oktober, die neuen Räume beziehen wird. Die Eröffnung am neuen Standort - der sich nur wenige Meter vom bisherigen befindet - wird am Mittwoch, 4. Oktober, sein. „Ab dann wird die Filiale Rastdorf zudem nicht mehr halbtags, sondern ganztägig geöffnet sein“, teilt Elbers mit.

Das Areal der Raiffeisen-Genossenschaft im Zentrum Rastdorfs wird komplett erneuert. Archivfoto: Mirco Moormann

In der Hümmlinggemeinde ist die Volksbank im Rahmen des großen Bauprojektes „Neue Mitte“ aktiv. Die Hümmlinger Volksbank mit Sitz in Werlte investiert mehr als acht Millionen Euro in die Erschließung des etwa 8000 Quadratmeter großen Grundstücks in der Dorfmitte, auf dem unter anderem bis zur Schließung die Raiffeisengenossenschaft Ems-Vechte einen Standort hatte.

Entstehen soll auf dem Areal ein Ensemble mit Wohn- und Geschäftshausern sowie Doppelhäusern mit Mietwohnungen. In eine der Neubauten wird mit „Tante Enso“ der neue Dorfladen in Rastdorf ziehen. „Im Zuge des Dorfentwicklungsprojektes in Rastdorf soll in naher Zukunft ein Ort geschaffen werden, an dem alle Bürger der Gemeinde gerne zusammenkommen“, heißt es dazu in der Mitteilung der Volksbank.

Darin geht die Bank auch auf das Geschäftsjahr 2022 ein. Vorstandsmitglied Reinhard Brockhaus habe auf der Generalversammlung trotz großer Herausforderungen wie der Energiekrise sowie dem Krieg in der Ukraine eine „sehr gute“ Bilanz präsentieren können.

Der Vorstand mit dem Aufsichtsrat der Bank: (von links) Josef Klatte, Günther Scheffczyk, Stefan Scholübbers, Albert Wessels, Walter Deitermann, Reinhard Brockhaus und Edwin König. Foto: Hümmlinger Volksbank

Bilanzsumme steigt, Kreditgeschäft wächst

So stieg die Bilanzsumme um sieben Prozent auf knapp 412 Millionen Euro, was einem Plus von rund 27 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Ein Wachstum von knapp zwölf Prozent verzeichneten die Kredite an Kunden. Sie erhöhten sich um 35 Millionen Euro auf knapp 331 Millionen Euro. Die Kundeneinlagen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 18 Millionen auf 265 Millionen Euro. Der Bilanzgewinn ermögliche der Hümmlinger Volksbank erneut die Ausschüttung einer Dividende von vier Prozent an die Mitglieder.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Bankvorstand mit einem steigenden Geschäftsvolumen und steigendem Zinsüberschuss.