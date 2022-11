Das Haus der Familie Frank an der Poststraße 23. Heute befinden sich an dieser Stelle der City-Grill und die Metzgerei Kleymann. Archivfoto: Sammlung Meyer up-down up-down Stolpersteine werden verlegt Pogrom in Werlte: Als Nazis das Haus der Familie Frank verwüsteten Von Mirco Moormann | 08.11.2022, 16:06 Uhr

Auch nach 84 Jahren haben die Überfälle der Nazis auf Geschäfte und Wohnhäuser jüdischer Mitbürger nichts an ihrer Grausamkeit verloren. In Werlte wird am 9. November 2022 deshalb der Familie Frank mit Stolpersteinen gedacht.