Pedelec-Fahrer wird bei Verkehrsunfall in Lorup schwer verletzt Von Julia Mausch | 12.04.2022, 10:22 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag in Lorup in der Samtgemeinde Werlte gekommen. Ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer erlitt schwere Verletzungen.