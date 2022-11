Feuerwehr und Polizei sind vor Ort: In Werlte ist ein einem Haus am Samstagmittag ein Ofen in Brand geraten. Symbolfoto: dpa/Uli Deck up-down up-down Polizei und Feuerwehr vor Ort Ofen in Haus in Werlte in Brand geraten Von Carsten van Bevern | 05.11.2022, 13:11 Uhr

Alarm in Werlte: In einem Haus im Fehnweg ist am Samstagmittag ein Ofen in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.