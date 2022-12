Im hinteren Bereich wird die Grundschule Vrees erweitert. Die Arbeiten sollen zum nächsten Schuljahr abgeschlossen sein. Archivfoto: Mirco Moormann up-down up-down Millionenprojekt am Sportplatz Neues Vereinshaus für Vrees wird immer konkreter Von Mirco Moormann | 13.12.2022, 09:24 Uhr

Seit vielen Jahren wird in Vrees über ein Haus für Vereine gesprochen. Aktuelle Planungen werden jetzt konkreter, ein Gebäude am Sportplatz könnte bald gebaut werden. So ist der aktuelle Stand der Dinge.