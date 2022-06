Zu ihren Aufgaben zählt insbesondere die Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürger in zahlreichen Angelegenheiten. Zu einem ihrer wichtigsten Themen zählt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber auch in Fragen rund um den Beruf berät sie Ratsuchende beispielsweise zu Aspekten wie Benachteiligung am Arbeitsplatz, Mutterschutz, Erziehungsurlaub, Wiedereinstieg, Weiterbildung, Teilzeit und ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse.