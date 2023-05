Eine Raupe verteilt lehmhaltige Erde für den Grund des Teichs. Foto: Mirco Moormann up-down up-down Straßensperrungen stehen an Baustelle läuft: Neuer Teich in Werlte soll Überschwemmungen verhindern Von Mirco Moormann | 10.05.2023, 17:56 Uhr

In den vergangenen Jahren kam es in Werlte - wie jetzt auch in Sögel - bei Starkregen zu Überschwemmungen. Das soll bald vorbei sein.