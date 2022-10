Geflügelpest Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Über 30.000 Tiere in Lorup betroffen Neue Geflügelpest-Fälle im Emsland und in Ostfriesland und | 25.10.2022, 17:08 Uhr | Update vor 26 Min. Von dpa Kristina Roispich | 25.10.2022, 17:08 Uhr | Update vor 26 Min.

Nachdem in Lorup bereits rund eine Woche zuvor die Vogelgrippe in einem Putenmastbetrieb nachgewiesen worden war, sind nun weitere Geflügelpestfälle gemeldet worden. Drei neue Standorte in Lorup sind demnach betroffen.