Neue Bauplätze in „dörflichem Wohngebiet" in Ostenwalde geplant Von Mirco Moormann | 28.10.2022, 11:06 Uhr

In Ostenwalde gibt es noch ein freies Baugrundstück. Da die Nachfrage in der Gemeinde Werlte weiter hoch ist, wird nun eine weitere Fläche in Bauland umgewandelt.