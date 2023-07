Südlich des Waldstücks Markuslust in Werlte entsteht eine neue Wasserfläche. Foto: Mirco Moormann up-down up-down Waldstück wird saniert Naherholung in Werlte: Stadtrat macht Weg frei für Millionenprojekt Von Mirco Moormann | 07.07.2023, 12:11 Uhr

Der Wald Markuslust in Werlte wird, nachdem er durch den Borkenkäfer arg in Mitleidenschaft gezogen wurde, komplett saniert. So soll der neue Grüngürtel aussehen.