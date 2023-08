Neubau an der Harrenstätter Straße Datum für Eröffnung vom neuen Aldi-Markt in Werlte steht fest Von Kristina Roispich | 21.08.2023, 17:45 Uhr Auf 1200 Quadratmetern können Kunden im neuen Aldi-Markt in Werlte einkaufen. Foto: Aldi Nord up-down up-down

Nach nur wenigen Monaten Bauzeit eröffnet in wenigen Tagen der neue Aldi-Markt an der Harrenstätter Straße in Werlte.