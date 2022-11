So kannten Schüler und Kollegen sie: Marianne Becker an ihrem Arbeitsplatz im Sekretariat der Oberschule. Foto: Mirco Moormann up-down up-down Generationen von Schülern begleitet Nach 44 Jahren im Dienst: Marianne Becker verlässt Oberschule in Werlte Von Mirco Moormann | 23.11.2022, 08:33 Uhr

Als sie ihre Stelle als Sekretärin an der damaligen Realschule in Werlte antrat, war sie selbst fast noch ein Kind. Jetzt verlässt Marianne Becker die Albert-Trautmann-Oberschule nach 44 Jahren - und hat in dieser Zeit einiges erlebt.